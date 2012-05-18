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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 15:30 BJT

〔日本股市〕连续第七周下跌,跌势为2001年第三季以来最久(更新版)

(新增细节)

路透东京5月18日电---日本股市日经指数.N225周五收跌3%,连续第七周下跌,跌势持续时间为2001年第三季以来最久,因投资者担忧经济增长放缓和欧债危机恶化,卖出股票和其他风险资产.

日经指数收低265.28点,报8,611.31点,自3月27日触及一年高点以来已经累计下跌16%.若日经指数下周继续跌至8,200点左右,将在技术上进入熊市.

该指数周五创下去年8月以来最大单日百分点跌幅,此时正值市场对西班牙银行业担忧升温,之前有报导称,过去一周客户在政府接管的Bankia(BKIA.MC)银行提款达10亿欧元(12.7亿美元)[ID:nST0518497],且穆迪下调了16家西班牙银行的债信评级.不过西班牙政府对客户挤兑的报导予以否认.

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