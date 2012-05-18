〔表格〕外资在韩国股市卖超4,349亿韩元,连续第13个交易日卖超

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透首尔5月18日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超4,349亿韩元,为连续第13个交易日卖超,期间累计卖超金额为3.1649万亿(兆)韩元(27.2亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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5月18日 -434.9 146.4 285.6
5月17日 -51.4 129.4 107.5
5月16日 -491.2 31.8 272.3
5月15日 -184.5 32.2 24.1
5月14日 -157.2 116.9 93.9
5月11日 -167.4 -23.4 267.2
5月10日 -207.8 135.5 244.4
5月 9日 -343.7 -56.3 219.4
5月 8日 -323.2 94.7 134.1
5月 7日 -442.5 124.3 456.4
5月 4日 -96.5 63.6 44.1
5月 3日 -132.7 14.7 28.5
5月 2日 -131.9 60.6 127.7
4月30日 313.5 6.9 -278.6
4月27日 321.9 20.3 -243.9
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本月以来 -3,165.0 870.4 2,305.2
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今年以来 7,893.4 -2,162.4 -2,603.8
-------------------------------------------------(完)
--编译 吴云凌;审校 隋芬
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东南亚股市[.SOCN]
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
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