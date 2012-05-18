〔金属期市〕伦敦期铜小幅弹离四个月低点,欧元区疑虑打压市场

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透上海5月18日电---伦敦期铜周五小幅弹离四个月低位,受空头回补提振,且有迹象显示希腊民众对支持紧缩措施的政党更有好感,稍微缓解对希腊可能退出欧元区的疑虑.
不过有关西班牙财务状况的担忧,以及有报导称来自中国的铜供应进入伦敦金属交易所(LME),料将抑制铜价的盘中涨势.
0712GMT时,LME三个月期铜CMCU3小涨1美元,至每吨7,650美元,昨日几近收平.本周周线料收低4.6%,为连续第三周下跌.
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。