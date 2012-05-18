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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 16:04 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜小幅弹离四个月低点,欧元区疑虑打压市场

路透上海5月18日电---伦敦期铜周五小幅弹离四个月低位,受空头回补提振,且有迹象显示希腊民众对支持紧缩措施的政党更有好感,稍微缓解对希腊可能退出欧元区的疑虑.

不过有关西班牙财务状况的担忧,以及有报导称来自中国的铜供应进入伦敦金属交易所(LME),料将抑制铜价的盘中涨势.

0712GMT时,LME三个月期铜CMCU3小涨1美元,至每吨7,650美元,昨日几近收平.本周周线料收低4.6%,为连续第三周下跌.

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