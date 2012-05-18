〔路透基点〕烟台万华寻求不超过1亿美元的三年期境内贷款--RLPC

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透香港5月18日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话称,在上海上市的烟台万华聚氨酯股份有限公司正入市寻求不超过1亿美元的三年期境内贷款.
消息人士称,三井住友银行(中国)有限公司为委托主办行.但该行拒绝置评.
据消息人士称,该贷款的利率为较Libor上浮280个基点,有银行提供担保,但贷款条件尚未敲定.此笔贷款预定于月底启动.
消息人士称,贷款所得资金将用于固定资产的资本支出.
烟台万华上次在境内贷款市场融资是2011年8月,当时获得7,000万美元三年期贷款.三井住友和Westpac Banking Corp是委托主办行和簿记行.意大利西雅那银行上海分行和印度国家银行上海分行亦为贷款行.
烟台万华聚氨酯股份有限公司成立于1998年,公司主要生产聚醚聚氨酯硬泡绵、芳族聚胺和热塑性聚氨脂等产品.(完)
--编译 丁琦;审校 吴云凌
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。