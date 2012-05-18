《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月18日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透北京5月18日电---以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价: (本地时间16:27时,1港元=0.81473人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.58 9.12 1.15 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 7.53 4.38 2.11 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 8.89 5.35 2.04 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.86 2.32 2.04 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.26 1.23 3.25 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 6.24 2.73 2.81 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 10.60 5.74 2.27 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 6.76 3.25 2.55 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 10.83 9.92 1.34 招商地产000024.SZ200024.SZ 22.79 13.50 2.07 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 6.70 3.96 2.08 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 11.36 7.87 1.77 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 24.78 17.14 1.77 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.95 2.41 2.01 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 9.22 4.57 2.48 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.29 2.51 2.10 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 14.67 10.02 1.80 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 8.26 4.90 2.07 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.70 2.70 2.14 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 13.84 9.53 1.78 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.23 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 13.07 6.07 2.64 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 11.10 9.23 1.48 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.36 2.59 1.59 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 4.75 3.65 1.60 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 3.05 2.00 1.87 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 23.01 18.66 1.51 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 5.19 4.05 1.57 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 8.14 4.72 2.12 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.38 3.57 1.85 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 9.74 6.19 1.93 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 23.05 17.90 1.58 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 6.40 3.05 2.58 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 6.15 3.45 2.19 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 31.90 19.30 2.03 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 49.00 29.90 2.01 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.47 1.73 2.46 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 4.78 3.11 1.89 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.76 1.15 1.88 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 8.20 6.78 1.48 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 4.65 2.71 2.11 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 94.69 80.00 1.45 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。