〔中国央企〕前四个月央企净利润同比降13%,今年保增长艰巨--国资委

路透北京5月18日电---身处中国宏观经济成长放缓大环境下,中央企业今年来的营运表现亦难乐观;国务院国有资产监督管理委员会周五公布,中央企业今年前四个月累计实现净利润2,533亿元人民币,同比下降13.2%.预计今年央企保增长目标十分艰巨.

刊登在国资委网站上的文章并称,4月当月央企的利润再现恶化,环比降逾13%.此前3月当月曾出现明显好转,净利润环比增逾50%,一季度累计净利润则同比降13.6%.[ID:nSB1500654]

中央企业自去年第四季度以来一直延续着营业收入同比上升,利润同比下降的趋势.国资委数据显示,1-4月中央企业累计实现营业收入67,691.3亿元,同比增长11.4%.

"今年中央企业实现保增长、保稳定的目标任务十分艰巨."新华社报导并援引国务院国资委主任王勇在一会议上称.

新华社还援引财政部财科所国有资产研究室主任文宗瑜指出,国企特别是中央企业大多是基础性行业,其经营表现与宏观经济增速放缓这个大环境密切相关.随着经济回落和投资下降,其盈利状况肯定受到影响.

"国有企业利润继续下降的可能性还很大."他称.

除了受经济增速放缓影响,成本费用上升也是导致企业利润减少的重要原因.国资委要求中央企业"向管理要效益",即开源节流、降本增效.

中国财政部周四公布,1-4月国有企业累计实现利润总额6,690.1亿元人民币,同比下降8.6%.该指标已连续三个月呈现同比下降趋势.实现利润同比降幅较大的行业为交通行业、化工行业、建材行业、有色行业等.[ID:nSB1552950](完)

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