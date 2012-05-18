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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 17:39 BJT

《外汇动态》澳元/日圆跌势为日本出口商带来更多难题

0828GMT--就像之前所讨论的那样[ID:nSB1550244],若欧元兑日圆EURJPY=R跌穿101.00,总是有可能引发日本出口商卖出欧元/日圆.汇价变动应该会证实这个看法.

日本出口商在澳元兑日圆AUDJPY=R上也面临类似的问题.现汇下跌后,78.00附近下档选择权保护已经不再.澳元兑日圆散户多头部位在77.50可能面临保证金追缴,日本出口商需要澳元/日圆出现反弹,否则可能需要作出一些痛苦决定.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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