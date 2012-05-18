《外汇动态》澳元/日圆跌势为日本出口商带来更多难题

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
0828GMT--就像之前所讨论的那样[ID:nSB1550244],若欧元兑日圆EURJPY=R跌穿101.00,总是有可能引发日本出口商卖出欧元/日圆.汇价变动应该会证实这个看法.
日本出口商在澳元兑日圆AUDJPY=R上也面临类似的问题.现汇下跌后,78.00附近下档选择权保护已经不再.澳元兑日圆散户多头部位在77.50可能面临保证金追缴,日本出口商需要澳元/日圆出现反弹,否则可能需要作出一些痛苦决定.(完)
--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍
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路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。