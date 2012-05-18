《外汇动态》戴维营会议风险或推高欧元/美元,但1.27附近聚集卖单

投行观点：Trinseo S目标价从74上调至82美元--Jefferies
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0855GMT---戴维营会议召开在即,内中蕴含的潜在风险或推高欧元/美元,但涨势可能在接近1.27时受限.据闻杠杆账户的卖单都挂在1.2700-10一线.(完)
--编译 高琦;审校 吴云凌
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