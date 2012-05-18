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货币新闻 | 2012年 5月 18日 星期五 17:36 BJT

〔欧元债市〕西班牙债务违约保险成本短暂触及纪录高位

路透伦敦5月18日电---西班牙政府公债的违约保险成本周五触及纪录高位,此前穆迪调降多家西班牙银行的评级,加剧对希腊政治危机蔓延效应的担忧.

西班牙五年期信用违约互换短暂触及纪录高位562个基点,最新上涨8个基点报558个基点.

意大利五年期信用违约互换日内上涨11个基点报518个基点,爱尔兰五年期信用违约互换日内上涨19个基点报688个基点.(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

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