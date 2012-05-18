〔欧元债市〕西班牙债务违约保险成本短暂触及纪录高位

美国个股：巴菲特的公司2017年已买入约1.2亿股苹果股票
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透伦敦5月18日电---西班牙政府公债的违约保险成本周五触及纪录高位,此前穆迪调降多家西班牙银行的评级,加剧对希腊政治危机蔓延效应的担忧.
西班牙五年期信用违约互换短暂触及纪录高位562个基点,最新上涨8个基点报558个基点.
意大利五年期信用违约互换日内上涨11个基点报518个基点,爱尔兰五年期信用违约互换日内上涨19个基点报688个基点.(完)
--编译 隋芬;审校 田建华
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透俄罗斯索契2月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一称，如果国内企业能做到的话，俄罗斯或许会比之前预期更快地减产原油。
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。