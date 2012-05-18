版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 17:50 BJT

〔中港股市〕恒指连续第二周收低逾5%,A股亦下滑

* 恒生指数今日收低1.3%,本周收跌5.1%

* 沪深300指数收低1.5%,本周跌幅为2.4%

* 中资地产股疲弱,因宽松政策预期遭打压

路透香港5月18日电---香港股市周五收低1.3%,连续第二周收低逾5%,因欧洲政治不稳定性升高,打压金融类股,且美国经济数据欠佳,令避险情绪升温.

恒生指数.HSI本周下挫5.1%,上周为下滑5.3%,创去年9月来最差两周表现.

内地股市亦下跌,且连续第二周收低,此前中国官方浇熄地产行业宽松政策预期,尽管数据显示中国4月房价连续第二月出现同比下跌.[ID:nSB1554734]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐