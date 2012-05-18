〔中港股市〕恒指连续第二周收低逾5%,A股亦下滑

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
* 恒生指数今日收低1.3%,本周收跌5.1%
* 沪深300指数收低1.5%,本周跌幅为2.4%
* 中资地产股疲弱,因宽松政策预期遭打压
路透香港5月18日电---香港股市周五收低1.3%,连续第二周收低逾5%,因欧洲政治不稳定性升高,打压金融类股,且美国经济数据欠佳,令避险情绪升温.
恒生指数.HSI本周下挫5.1%,上周为下滑5.3%,创去年9月来最差两周表现.
内地股市亦下跌,且连续第二周收低,此前中国官方浇熄地产行业宽松政策预期,尽管数据显示中国4月房价连续第二月出现同比下跌.[ID:nSB1554734]
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。