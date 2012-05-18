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货币新闻 | 2012年 5月 18日 星期五 18:34 BJT

〔欧洲政经〕梅克尔与希腊总统通话,敦促希腊组建正常运作的政府

路透柏林5月18日电---德国政府发言人表示,该国总理梅克尔周五早间与希腊总统Karolos Papoulias交谈,称德国希望希腊有一个正常运作的政府.

"总理梅克尔的确与他进行了交谈.我不能向你透露太多有关谈话的内容.她重申了德国政府的立场,即我们等待希腊进行新一轮选举,我们及所有欧洲伙伴都希望看到一个崭新且运转正常的希腊政府."(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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