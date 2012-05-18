〔欧洲政经〕梅克尔与希腊总统通话,敦促希腊组建正常运作的政府

美国个股：巴菲特的公司2017年已买入约1.2亿股苹果股票
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透柏林5月18日电---德国政府发言人表示,该国总理梅克尔周五早间与希腊总统Karolos Papoulias交谈,称德国希望希腊有一个正常运作的政府.
"总理梅克尔的确与他进行了交谈.我不能向你透露太多有关谈话的内容.她重申了德国政府的立场,即我们等待希腊进行新一轮选举,我们及所有欧洲伙伴都希望看到一个崭新且运转正常的希腊政府."(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透俄罗斯索契2月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一称，如果国内企业能做到的话，俄罗斯或许会比之前预期更快地减产原油。
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。