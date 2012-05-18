〔路透基点〕已有40家银行参与来宝集团15亿美元再融资贷款--RLPC

路透香港5月18日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,已有40家银行参与来宝集团15亿美元两批次再融资银团贷款案.

消息人士此前表示,该贷款规模料将提高至逾20亿美元.

一如之前报导,有17家委托主办行,他们是:澳新银行(ANZ)、荷兰银行、美银美林、三菱东京日联银行、花旗集团、星展银行、高盛、汇丰控股、工商银行伦敦分行、ING Bank、摩根大通、Lloyds TSB Bank、Rabobank、苏格兰皇家银行(RBS)、法国兴业银行、渣打银行和新加坡大华银行.

该交易分为两批次,6亿美元的364天期贷款利率为较Libor加码130个基点,9亿美元的三年期贷款批次利率为较Libor加码220个基点.

银行可按照以下层次参贷:

承贷7,500万美元或更多的银行获得包含全部费用的价码分别为190个基点(一年期)和290个基点(三年期),并获得委托主办行头衔.

承贷5,000-7,400万美元的银行获得包含全部费用的价码分别为185个基点(一年期)和283个基点(三年期),并获得主办行头衔.

承贷2,500-4,900万美元的银行获得包含全部费用的价码分别为180个基点(一年期)和277个基点(三年期),并获得共同主办行头衔.

承贷2,500万美元以下的银行获得包含全部费用的价码分别为170个基点(一年期)和270个基点(三年期),并获得安排行头衔.

来宝集团目前的评级为BBB-,其10.548亿美元的364天期循环信贷和另一笔2.444亿欧元的同样天期的循环信贷将于今年7月到期.另一笔8.774亿美元的三年期信贷工具将于今年10月到期.除此之外,该公司还拥有一份7.75亿美元的两年期备用信用证信贷工具,8月到期.(完)