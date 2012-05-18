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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 18:22 BJT

〔亚洲橡胶〕5月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月18日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 9月 260.0 22 267.4 18

*10月 261.0 61 270.5 49

*11月 265.7 243 272.2 179

*12月 267.3 507 272.4 187

* 1月 268.4 862 272.1 532

* 2月 269.9 7026 271.3 1638

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 孙茉莉; 审校 高琦

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