〔亚洲橡胶〕5月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透5月18日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 9月 260.0 22 267.4 18
*10月 261.0 61 270.5 49
*11月 265.7 243 272.2 179
*12月 267.3 507 272.4 187
* 1月 268.4 862 272.1 532
* 2月 269.9 7026 271.3 1638
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 孙茉莉; 审校 高琦
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