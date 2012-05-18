〔欧洲经济〕经济良好的欧元区成员国可凭借款成本低来帮助弱国--ECB官员

美国个股：巴菲特的公司2017年已买入约1.2亿股苹果股票
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透瓦莱塔5月18日电---欧洲央行(ECB)管委会委员Josef Bonnici周五表示:
* 欧元区撙节措施加之增速放缓,有造成循环下行的风险
* 银行业者将现金放回到ECB,减弱了长期再融资操作的效果
* 债务危机的影响仍不确定
* 欧元区内经济良好的国家可借助借款成本低廉的优势来帮助疲弱成员国.(完)
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透俄罗斯索契2月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一称，如果国内企业能做到的话，俄罗斯或许会比之前预期更快地减产原油。
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。