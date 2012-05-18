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货币新闻 | 2012年 5月 18日 星期五 19:15 BJT

〔欧洲经济〕经济良好的欧元区成员国可凭借款成本低来帮助弱国--ECB官员

路透瓦莱塔5月18日电---欧洲央行(ECB)管委会委员Josef Bonnici周五表示:

* 欧元区撙节措施加之增速放缓,有造成循环下行的风险

* 银行业者将现金放回到ECB,减弱了长期再融资操作的效果

* 债务危机的影响仍不确定

* 欧元区内经济良好的国家可借助借款成本低廉的优势来帮助疲弱成员国.(完)

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