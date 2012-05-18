〔东南亚股市〕扩大跌幅,菲律宾与越南股市周线跌幅居前

路透曼谷5月18日电---东南亚股市周五扩大跌幅,其中菲律宾股市收跌近3%,因欧洲问题升级,促使投资者退出风险资产.

菲律宾股市.PSI本周下跌5.4%,周线跌幅为去年9月以来最大,在该地区仅次于本周下跌9.4%的越南股市.后者本周的表现为一年内最差.

马来西亚股市.KLSE本周表现为八个月来最差,下跌3.3%;新加坡股市.FTSTI本周下挫3.6%,为九个月来最差.

位于吉隆坡的Aberdeen Asset Management资产管理的基金经理Bharat Joshi认为,该地区人气料将继续保持疲弱,不过个股估值较低,尤其是马来西亚企业,可能给投资者提供更长的买入时机.

"形势仍然很不确定,我认为市场仍会波动性很大,"他表示.

"但企业公布的业绩仍然强劲,尤其是马来西亚企业.因此,这时的股票选择将会非常微妙,"他表示.

1109GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2779.10 -43.51 -1.54 +5.02 2646.35

马来西亚 .KLSE 1532.46 -11.75 -0.76 +0.11 1530.73

泰国 .SETI 1154.44 -19.12 -1.63 +12.59 1025.32

印尼 .JKSE 3980.50 -65.15 -1.61 +4.15 3821.99

菲律宾 .PSI 4879.42 -137.60 -2.74 +11.61 4371.96

越南 .VNI 434.95 -7.63 -1.72 +23.72 351.55

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(完)

--编译 李春喜 ;审校 王洋

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