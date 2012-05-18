〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下跌1.4%,欧元区变数促使投资者规避风险资产

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透东京5月18日电---东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周五下跌1.4%,受压于日圆强势以及对欧元区的政治和经济危机可能打击需求的担忧,期胶本周收跌4.8%.
由于担心希腊会退出欧元区,加上此前穆迪调降西班牙16家银行评级后该国的金融不稳定加剧,投资者继续规避风险资产.
TOCOM指标10月橡胶期约JRUc6结算价报每公斤269.9日圆,较上日收盘下跌3.7日圆或1.4%.
"除非希腊这个是市场目前的关注核心重回稳定,否则TOCOM市场上档空间有限,"一家日本商品经纪行的交易商称.
该交易商表示,预计下周胶价在263-275日圆的区间波动,除非基本面因素发生变动.
上海期交所主力9月橡胶合约SNRU2收跌355元人民币,报每吨24,090元.(完)
--编译 吴云凌;审校 王洋
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。