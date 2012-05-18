〔国际油市〕亚洲低硫柴油升水涨至一个月高点,受印度买需提振

路透新加坡5月18日电---行业消息人士周五表示,亚洲低硫柴油升水涨至一个月高点,受印度的强劲买需支撑.

含硫量10ppm柴油升水增长0.20美元,每桶较新加坡报价高3.30美元,因石油巨头BP在新加坡交易时段购买了两批船货,总共30万桶.

行业消息人士称,Oman Trading International (OTI)售出了可能是该公司对印度的第一笔柴油,该公司正考虑在亚洲拓展其贸易活动.

OTI赢得了印度巴拉特石油(BPCL.NS)的招标,为其供应1.5万吨含硫340ppm的柴油和1.5万吨含硫量45ppm的柴油.

交易商称,印度巴拉特石油表示每桶较中东报价升水6.50美元,货物将在5月28-30日期间交付到Kandla.

"OTI上次在2011年3月或4月曾向印度巴拉特石油出售过煤油,但还没有向其出售过柴油,"其中的一位消息人士表示.

一名印度的消息人士表示,印度西海岸的柴油供不应求,不过预计不久会趋于稳定.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 120.68 -2.00 -1.63 122.68

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 120.21 -1.90 -1.56 122.11

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 121.52 -1.89 -1.53 123.41

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 122.47 -1.94 -1.56 124.41

6月柴油互换 GOSGSWMc1 120.20 -1.96 -1.60 122.16

7月柴油互换 GOSGSWMc2 120.10 -2.05 -1.68 122.15 (完)