〔国际油市〕亚洲低硫柴油升水涨至一个月高点,受印度买需提振

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡5月18日电---行业消息人士周五表示,亚洲低硫柴油升水涨至一个月高点,受印度的强劲买需支撑.
含硫量10ppm柴油升水增长0.20美元,每桶较新加坡报价高3.30美元,因石油巨头BP在新加坡交易时段购买了两批船货,总共30万桶.
行业消息人士称,Oman Trading International (OTI)售出了可能是该公司对印度的第一笔柴油,该公司正考虑在亚洲拓展其贸易活动.
OTI赢得了印度巴拉特石油(BPCL.NS)的招标,为其供应1.5万吨含硫340ppm的柴油和1.5万吨含硫量45ppm的柴油.
交易商称,印度巴拉特石油表示每桶较中东报价升水6.50美元,货物将在5月28-30日期间交付到Kandla.
"OTI上次在2011年3月或4月曾向印度巴拉特石油出售过煤油,但还没有向其出售过柴油,"其中的一位消息人士表示.
一名印度的消息人士表示,印度西海岸的柴油供不应求,不过预计不久会趋于稳定.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 120.68 -2.00 -1.63 122.68
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 120.21 -1.90 -1.56 122.11
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 121.52 -1.89 -1.53 123.41
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 122.47 -1.94 -1.56 124.41
6月柴油互换 GOSGSWMc1 120.20 -1.96 -1.60 122.16
7月柴油互换 GOSGSWMc2 120.10 -2.05 -1.68 122.15 (完)
--编译 李春喜;审校 王洋
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。