〔国际油市〕亚洲燃料油需求持稳,直接价格下滑

路透新加坡5月18日电---亚洲燃料油市场周五走稳,对市场的支撑大部分来自于BP和光汇石油的买盘.

BP在实货交易窗口买进两笔380-cst燃料油船货和一笔180-cst船货,而光汇石油则买入其它三笔380-cst燃料油.

也浮现来自韩国的需求,电力公司East West Power发布招标,购买10万吨船期为6月的高硫燃料油.

该公司稍早锁定了约12万吨5月和6月的船货,比其通常的月均需求量多出逾一倍,因夏季异常高温将催生用电需求.

行业消息称,价格较低的市场环境刺激了交投活动.

180-cst燃料油直接价格下降近20.00美元至六个月低点654.03美元,380-cst燃料油价格下跌至五个月低点每吨642.54美元.

互换市场上的交投活跃,约有20万吨180-cst燃料油固定价格合约成交,32.5万吨380-cst燃料油固定价格合约换手.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 654.03 -19.12 -2.84 673.15

现货380CST燃料油 FO380-SIN 642.54 -21.51 -3.24 664.05

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 647.00 -21.00 -3.14 668.00

380CST船用燃料油升水 4.46 0.51 12.91 3.95

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.86 0.66 15.71 4.20

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.60 -0.90 -16.36 5.50 (完)