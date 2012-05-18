〔国际油市〕石脑油价格跌至五个月低点,裂解价差重挫近20%

路透新加坡5月18日电---亚洲石脑油价格周五徘徊在五个月低点878.50美元附近,裂解价差则因需求放慢较一周前剧挫近20%,触及五个半月低点.

台塑短期内料不会寻购现货船货,因裂解开工率下降且有能力用液化石油气来替代部分石脑油进行炼化,从而不得不延后交货.

基本面趋弱打击卖方,印度ONGC向Idemitsu出售3.5万吨6月12-13日船期的石脑油船货,离岸价格(FOB)较中东报价每吨升水约27.50美元.

这是ONGC从1月以来向Mumbai索要的最低升水水平.

"现货升水多月里一直维持在超高水平,现在在偏空市况里终于跌落下来,"一位交易商称.

汽油裂解价差位于每桶7.40美元的两日低位,低于4月近11.00美元的平均水平,因多数炼厂已经结束检修,供应不像之前那么稀少.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 878.50 -19.50 -2.17 898.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 95.27 -2.17 -2.23 97.44

97号现货汽油GL97-SIN 121.80 -3.17 -2.54 124.97

95号现货汽油GL95-SIN 117.95 -2.90 -2.40 120.85

92号现货汽油GL92-SIN 114.55 -2.90 -2.47 117.45

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 7.40 -0.58 -7.27 7.98 (完)