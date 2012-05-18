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货币新闻 | 2012年 5月 18日 星期五 21:44 BJT

〔美国热股〕Evercore调高Salesforce.com目标价,后者股价暴逾11%

路透5月18日电---Evercore将网络软件生产商Salesforce.com(CRM.N)目标价从175美元上调至180美元,昨天后者调升了全年财测.

在周五盘初交易中,Salesforce.com股价大涨11.15%,至148.8美元.(完)

--编译 于春红;审校 吴云凌

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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