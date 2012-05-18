〔美国股市〕开高,投资者聚焦Facebook挂牌首日表现

路透纽约5月18日电---美国股市周五开高,Facebook首日挂牌帮助提振脆弱的投资人气.

不过主要股指或仍将录得2012年最差一周表现,主要是受到了欧债危机的拖累.

Facebook招股价定在38美元,筹集约160亿美元,成为美国历史上最大规模的IPO之一.该股料将在1500GMT左右开始交易.

道琼工业指数.DJI上涨23.54点,或0.19%至12,466.03.标准普尔500指数.SPX涨2.74点,或0.21%报1,307.560点.Nasdaq综合股价指数.IXIC涨7.68点,或0.27%至2,821.37点.(完)

--编译 王洋;审校 吴云凌

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