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市场报道 | 2012年 5月 18日 星期五 21:59 BJT

〔投行观点〕里昂证券将Salesforce.com目标价从160美元上调至180美元,评级从表现优于大盘上调为买入

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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