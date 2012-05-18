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货币新闻 | 2012年 5月 18日 星期五 22:28 BJT

〔表格〕美国3月工厂订单修正后为下降1.9%,前值为下降1.5%

路透5月18日电---美国商务部周五公布,美国3月工厂订单经修正后为下降1.9%,前值为下降1.5%.3月耐久财订单修正后为回落3.9%,前值为回落4.0%.

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比,%):

3月 (前值) 2月 (前值)

总体新订单 -1.9 -1.5 1.5 1.1

扣除运输 -0.6 持平 1.4 1.0

扣除国防 -2.0 -1.6 1.2 0.9

耐久财 -3.9 -4.0 2.0 1.9

扣除飞机的非国防资本财

-3.6 -0.1 2.9 2.7(完)

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--编译 于春红;审校 利棣儿

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