〔表格〕美国3月工厂订单修正后为下降1.9%,前值为下降1.5%

美国个股：巴菲特的公司2017年已买入约1.2亿股苹果股票
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透5月18日电---美国商务部周五公布,美国3月工厂订单经修正后为下降1.9%,前值为下降1.5%.3月耐久财订单修正后为回落3.9%,前值为回落4.0%.
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比,%):
3月 (前值) 2月 (前值)
总体新订单 -1.9 -1.5 1.5 1.1
扣除运输 -0.6 持平 1.4 1.0
扣除国防 -2.0 -1.6 1.2 0.9
耐久财 -3.9 -4.0 2.0 1.9
扣除飞机的非国防资本财
-3.6 -0.1 2.9 2.7(完)
浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 于春红;审校 利棣儿
路透纽约2月27日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长兼CEO巴菲特周一对CNBC电视台表示，伯克希尔哈撒韦在2017年已买入约1.2亿股苹果股票。
路透俄罗斯索契2月27日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一称，如果国内企业能做到的话，俄罗斯或许会比之前预期更快地减产原油。
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。