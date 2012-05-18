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亚洲 | 2012年 5月 18日 星期五 22:51 BJT

〔美国热股〕雅虎接近就出售所持阿里巴巴部分股份达成协议,股价涨逾5%

路透5月18日电---据All Things D援引消息人士的话报导称,雅虎(YHOO.O)和阿里巴巴集团接近达成协议,雅虎将把所持阿里巴巴40%股权的一半回售予阿里巴巴.

记者未能立即联系到阿里巴巴代表置评.雅虎发言人称,公司不对传言和臆测置评.

在周五早盘交易中,雅虎股价上涨5.7%,报15.7美元.(完)

--编译 王翔琼;审校 母红

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