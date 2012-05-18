〔美国热股〕雅虎接近就出售所持阿里巴巴部分股份达成协议,股价涨逾5%

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透5月18日电---据All Things D援引消息人士的话报导称,雅虎(YHOO.O)和阿里巴巴集团接近达成协议,雅虎将把所持阿里巴巴40%股权的一半回售予阿里巴巴.
记者未能立即联系到阿里巴巴代表置评.雅虎发言人称,公司不对传言和臆测置评.
在周五早盘交易中,雅虎股价上涨5.7%,报15.7美元.(完)
--编译 王翔琼;审校 母红
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路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。