〔欧洲汇市〕英镑兑美元从两个月低位反弹,但料仍易受欧元区问题拖累

* 英镑兑美元料将录得去年11月来最大周度跌幅

* 穆迪下调西班牙16家银行评级,投资人关注G8峰会

* 英国央行委员普森称:上月放弃要求额外量化宽松政策是有点过早

路透伦敦5月18日电---英镑兑美元周五触及两个月低点,之后小幅反弹,但仍容易受不断升级的欧元区问题困扰,因英国和欧元区息息相关.

交易日稍早,风险厌恶情绪压低英镑兑美元GBP=D4至两个月低点1.5732美元,之后英镑小幅反弹至1.5825美元,日内升0.2%.

对欧元区未来的忧虑促使投资人渴求避险的美元和日圆.评级机构穆迪周四下调西班牙16家银行评级,其中包括欧元区最大银行--西班牙国际银行(SAN.MC),穆迪指因经济疲弱,并且政府为银行提供支持的能力已经被削弱.[ID:nSB1554466]消息提振投资者对避险货币的需求.

加之西班牙银行业3月不良贷款率升至18年来最高[ID:nSB1555606],西班牙借贷成本居高不下.

尽管周五英镑兑英镑反弹,但料将录得第三周连跌,且本月迄今英镑兑美元累计下挫2.5%,但跌幅小于欧元兑美元本月迄今的4%跌幅.

欧元兑英镑EURGBP=D4徘徊在周三触及的三年半低位0.7950英镑上方,交投在0.8030英镑,因投资人在G8峰会前降低空头押注.

传闻对西班牙银行股禁止裸卖空的消息提振欧洲银行股.SX7P,欧元也因而得到一些支持.

尽管欧元区忧虑令避险资金流向英债,提振英镑兑欧元,但市场整体失去风险胃纳及对英国和欧洲贸易及金融敞口的担忧,驱使投资人降低英镑兑美元的多头押注.

下周英镑很可能从英国央行最新政策会议记录中寻求指引.会议记录可能证实了本月稍早英国央行货币政策委员会(MPC)支持和反对停止资产购买计划的委员人数接近.

但4月通胀压力温和及零售销售增长缓慢支持未来推出更多量化宽松政策的可能性.下周英国将公布通胀及零售销售数据.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森周五接受采访时表示,他上月放弃要求额外刺激措施的做法也许有点过早,因为基本经济状况可能并不及他今年稍早预想的情形.[ID:nSB1555652](完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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