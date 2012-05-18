〔英国债市〕英债上扬,受助于西班牙和希腊评等遭调降和QE押注

路透伦敦5月18日电---10年期英债收益率周五触及纪录低位,英债期货触及合约高位,因数家西班牙银行评等遭调降,以及对希腊可能退出欧元区的担忧加剧,支持较低风险资产.

另外,英国央行决策者普森表示,现在放弃他上月提出的进一步推出刺激举措的呼吁为时尚早,投资者因此确信央行可能推出更多量化宽松举措,尤其令较长期英债受益.

穆迪周四晚间调降16家西班牙银行的评等,称因经济疲弱和政府支持受困银行的能力减弱.

另外,惠誉也在周四晚间将希腊的信贷评级从B-调降至CCC,称该国可能被迫离开欧元区的风险加剧.

6月英债期货FLGM2收涨24个跳动点,报118.81,盘中升至119.12的合约高位.表现强于可比德债FGBLM2约27个跳动点.

较长期英债表现最佳,收益率回落4-8个基点.

10年期英债收益率GB10YT=RR下降1个基点,报1.826%,稍早一度触及1.809%的纪录低位.10年期英债/德债收益率差收窄约1个基点,至40个基点.

下周投资者可能关注4月通胀数据,料将降至3.1%.还将关注英国央行会议记录以及首季GDP修正值,预期将证实经济萎缩0.2%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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