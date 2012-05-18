〔金属期市〕期铜延续5月跌势为连续第三日下降,本周累计跌幅达4.5%

* 铜价企稳,此前在四个月低点附近受支撑

* 上海一周铜库存减少13,635吨

* 铜价下周料持稳

* 关注周二和周三的美国房屋数据

路透纽约/伦敦5月18日电---铜价周五为连续第三日下滑,过去五日累计跌幅达4.5%,因欧债危机恶化和中国经济放缓的担忧将侵蚀铜需求.

虽然本周铜价追随原油等经济敏感性资产下降,但其在触及四个月低点后企稳,并在伦敦市场微涨.买家逢低承接,并在周末芝加哥八国集团(G8)会议前平仓.

"欧洲形势确实黯淡,但我认为市场已消化很多...大量负面因素已被市场消化,"Altavest Worldwide Trading分析师Mike Armbruster称,"从技术面而言,铜呈现严重的超卖迹象."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3微升1美元至每吨7,650美元.

期铜在纽约市场未能守住稍早涨幅.纽约商品期货交易所(COMEX)7月合约HGN2下降1.05美分,结算价报每磅3.4685美元,交投区间为3.4515-3.5160美元.

据路透初步数据显示,COMEX周五成交清淡,纽约尾盘成交量略高于53,000口,较30日均值少逾三分之一.

自4月底以来铜价下降10%,将迄今年度涨幅削减至只有2%.

"欧洲局势及其所带来的一切后果,加之对中国经济放缓程度的担忧,对铜价构成打压."法国巴黎银行金属策略师Stephen Briggs称.

他表示,"但我们认为,中国将渡过难关.今年的铜需求不会很糟,特别是鉴于铜市场有潜在缺口.很难预计下周走势,但我的直觉是,铜价将小幅走高,因其已降的太多."

上海期铜本月出现逆价差,暗示短期需求将回升.上海期交所看管的一周铜库存下滑7.3%或13,635吨.

期铜金属方面,期铝CMAL3上升14美元,收报每吨2,068美元.

以下为1752GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 346.30 -1.60 -0.46 343.60 0.79

LME期铝 2068.00 14.00 +0.68 2020.00 2.38

LME期铜 7650.00 1.00 +0.01 7600.00 0.66

LME期铅 1966.00 39.00 +2.02 2035.00 -3.39

LME期镍 16800.00 -395.00 -2.30 18710.00 -10.21

LME期锡 19640.00 440.00 +2.29 19200.00 2.29

LME期锌 1893.00 -7.00 -0.37 1845.00 2.60

上海期铝 16020.00 -20.00 -0.12 15845.00 1.10

上海期铜 55520.00 -210.00 -0.38 55360.00 0.29

上海期锌 14855.00 -120.00 -0.80 14795.00 0.41

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 王翔琼;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=