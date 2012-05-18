〔纽约期市〕罗布斯塔咖啡期货触及八个月高位,因需求前景强劲

路透纽约/伦敦5月18日电---罗布斯塔咖啡期货周五涨至八个月高位,受益于强劲的需求前景,一周来欧债危机恶化,美元走强打压了包括软性商品在内的商品市场.

可可收高,糖价下跌,因市场预期印度和泰国这两个主要产糖国将向本已供应充裕的市场出口更多糖.

全球股市回吐今年以来的涨幅,受欧债危机加剧影响,投资者出脱高风险资产,买入避险资产.

伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2一度涨至八个月新高2,235美元,由于新兴市场对廉价咖啡豆需求增长,市场越加预期未来供应紧张.

该合约最终收高30美元,或1.37%,报每吨2,217美元.

"从基本面来说,这是受供应紧张带动,"CoffeeNetwork 分析师Andrea Thompson称,"尽管越南可能再度咖啡豆丰收,但全球需求增长太强,以致于供需关系偏紧张."

阿拉比卡咖啡期货在起初上涨后下跌,受巴西咖啡豆可能大丰收的前景打压.

洲际交易所(ICE)-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2收低0.95美分,报每磅1.7915美元.

Thompson指出,由于预期供应过剩,阿拉比卡咖啡价格前景将利空.

可可期货在本周稍早交投震荡后上涨,各金融市场投资者担心欧元区情势.

纽约7月可可期约CCN2涨49美元,或2.2%,报每吨2,273美元.伦敦7月可可期约LCCN2升23英镑,或1.5%,报每吨1,551英镑.

交易员称,一些贸易和工业买盘帮助支撑了价格,但欧元区忧虑料将抑制涨幅.

糖期货下跌,因预计全球供应大量过剩,而且宏观经济前景黯淡打压了价格.

ICE-7月原糖期货SBc1跌0.39美分,报每磅20.47美分.伦敦8月白糖期货LSUc1下滑7.20美元,或1.2%,报每吨570.30美元.(完)