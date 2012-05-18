〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货大涨5.7%,因日益担忧美国大平原干燥天气

投行观点：Trinseo S目标价从74上调至82美元--Jefferies
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路透芝加哥5月18日电---美国小麦期货周四飙升,芝加哥期货交易所(CBOT)指标7月合约跳升5.7%至八个月高位,交易商指因忧虑美国大平原干燥的天气可能降低原先预期的大丰收的程度.
天气忧虑引发原本预期市场供应充裕而作空小麦合约的投资人一轮空头回补.
本周CBOT小麦劲升17.3%,录得1996年4月当周以来最大周度升幅,当时升17.8%.
CBOT-7月小麦合约升至其200天移动均线上方,为2011年9月1日来首次.
乌克兰及俄罗斯主要种植地区天气干燥及澳洲延迟种植对CBOT小麦提供进一步支持.
Global Weather Monitoring气象学家John Dee说,预计堪萨斯州和俄克拉荷马州东部地区周末将有一些小雨,带来最多1/2英寸雨量.
美国最大的硬红冬麦产地堪萨斯州的土壤湿度令人忧虑.气温料在华氏80多-90多度,这将加快农地变干.
CBOT-7月小麦期货WN2收高37-1/2美分,报每蒲式耳6.95-1/4美元.(完)
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--编译 利棣儿;审校 于春红
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