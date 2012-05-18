〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,受助于小麦涨势和供应紧缺

路透芝加哥5月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上扬1.3%,交易商称,受助于小麦市场大涨以及对美国玉米带土壤湿度的担忧.

现货市场走坚进一步助推玉米价格.

本周,近月玉米合约Cc1攀升4.1%.价格已连涨三日.

指标7月合约CN2在海外交易时段升穿50日移动均线,为4月10日以来首次.

Global Weather Monitoring的气象学家John Dee表示,料美国中西部的西北部地区周六和周日将出现降雨,这应该会提振明尼苏达和爱荷华州近期播种作物的土壤湿度.下周稍晚上述地区预计将出现更多暴风雨.

尽管预计密西西比河东部区域周日和周一将出现一些雨量较小的降雨,而该地区未来10天多数时间天气将较为干燥.料下周天气温暖,最高温度为华氏90度区域的低端.

分析师和交易商称,美国墨西哥湾沿岸玉米出口溢价逼近纪录高位,因供应紧缺且小麦价格大涨.

7月玉米合约CN2收高10-1/2美分,结算价报6.35-1/2美元.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]