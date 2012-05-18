〔芝加哥期市〕CBOT大豆近月合约跌逾2%,因市场出脱套利交易

路透5月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌逾2%,终止了三个交易日来的涨势,交易商指因投资者透过结清多头部位及出脱市场内及市场间的套利交易而进行获利了结.

基金持有CBOT大豆净多头部位接近纪录高位,使市场易受结清多头部位打压.

尽管周五下跌,但近月大豆期货合约Sc1本周微升0.01美元,结束了两周跌势.

交易商出脱大豆多头/小麦空头的套利交易,因担心干燥天气将损及美国大平原、俄罗斯及中国的小麦产量.

有消息称,中国将在5月24日(下周四)拍卖60万吨国储大豆[ID:nSB1552816],大豆期货亦因该消息承压,因这可能放缓中国在全球市场的购买.

美国中西部多数地区良好的天气增加了压力.Global Weather Monitoring气象专家John Dee称,本周末美国中西部的西北部可能降雨,从而将增加爱荷华州和明尼苏达州近期已播种作物的土壤湿度.

密西西比河东部地区周日和下周一料将迎来小雨,但未来10天玉米种植带的这一部分将多为干燥天气.

CBOT-7月大豆期货SN2跌破14.17-3/4美元的50日移动均线切入位形成的支撑位.该合约收低33美分,或2.29%,报14.05美元.

7月豆粕合约SMN2跌10.1美元,报每短吨417.9美元.7月豆油合约BON2下滑0.40美分,收报每磅50.32美分.

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