〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.59%,Nasdaq指数下挫1.24%

投行观点：Trinseo S目标价从74上调至82美元--Jefferies
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路透纽约5月18日电---美国股市周五收低,因Facebook Inc(FB.O)首日上市表现强差人意,打消市场寄予的厚望.市场原本预计期待已久的Facebook首日上市将有亮丽表现,可减弱美股一个月来的低迷人气.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌73.11点,或0.59%,至12,369.38点;标准普尔500指数.SPX收挫9.64点,或0.74%,至1,295.22点.Nasdaq指数.IXIC下滑34.90点,或1.24%,至2,788.79点.
本周,道指下跌3.5%,标普500指数下挫4.3%,Nasdaq指数重挫5.3%.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
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