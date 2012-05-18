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市场报道 | 2012年 5月 19日 星期六 04:39 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.59%,Nasdaq指数下挫1.24%

路透纽约5月18日电---美国股市周五收低,因Facebook Inc(FB.O)首日上市表现强差人意,打消市场寄予的厚望.市场原本预计期待已久的Facebook首日上市将有亮丽表现,可减弱美股一个月来的低迷人气.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌73.11点,或0.59%,至12,369.38点;标准普尔500指数.SPX收挫9.64点,或0.74%,至1,295.22点.Nasdaq指数.IXIC下滑34.90点,或1.24%,至2,788.79点.

本周,道指下跌3.5%,标普500指数下挫4.3%,Nasdaq指数重挫5.3%.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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