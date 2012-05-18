〔全球金市〕金价收高,有望创下去年10月以来最大两日涨幅

* 金价在每盎司1,597美元附近遇到阻力

* 欧元/美元从四个月低点反弹

* 白银表现优于黄金,银价升至平盘上方

路透纽约5月18日电---金价周五涨逾1%,有望录得去年10月以来最大两日涨幅,受益于投资者周末前的部位整固及欧元走强.

金价第二日上涨帮助提振了信心,本周稍早市场信心因金价跌至四个月低点1,527美元而动摇,1,527美元这一水准接近关键长期支撑位.

但鉴于欧债危机加剧本月带动欧元下跌,交易商仍持谨慎态度.

"市场依然没有信心,假如黄金是避险投资的话,价格应该更高.实货需求平平淡淡,欧洲需要美元,这是美元走强的原因,"美国一实货黄金交易商称.

黄金每盎司1,600美元的重要心理关口依旧难以靠近.

今日盘中曾经接近这一关口,早盘尾段时金价触及1,597.4美元的当日高位,稍后遭遇技术阻力,跌至1,590美元左右.

1806GMT,现货金XAU=涨1%,报每盎司1,588.96美元;美国6月期金GCv1结算价升1.08%,报1,591.9美元.

本周金价累计涨0.6%,结束了两周来的跌势,今年迄今共计升1.5%,高于年初水平.

周五的交易恢复追踪欧元的以往类似趋势,欧元/美元从四个月低点反弹,尽管人们担心希腊可能退出欧元区,而且西班牙银行体系的不稳定态势削弱了市场信心.

**动能是关键**

"黄金对宏观经济压力回归正面回应确实令人兴奋,但目前作出黄金已转危为安的切实结论还为时过早,"瑞银在研究报告中称.

"动能将是关键,后续买盘的涌现将鼓励投资者入市."

其他贵金属中,现货白银XAG=涨2.18%,报28.64美元.

现货铂金XPT=升0.53%,至1,452.75美元,现货钯金XPD=上扬0.54%,报601.22美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]