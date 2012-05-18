〔加拿大股市〕触及七个月低点,因全球股市下滑

路透多伦多5月18日电---加拿大股市主要股指周五触及七个月低点,回吐稍早矿业股和能源股的涨幅,因对不断加剧的欧债危机的担忧及Facebook(FB.O)首日上市表现令人失望,促使投资者规避风险.

加拿大股市的10项分类指数全数下跌.权重的金融股领跌,跌幅为1%,因对希腊退出欧元区及西班牙脆弱银行业的忧虑再度成为市场焦点,全球股市下挫.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低50.04点,或0.4%,报11,280.64点,盘中触及11,256.72点,此为10月5日来最低水平.

本周多伦多证交所S&P/TSX综合指数收低3.5%,录得去年11月底来最大周度跌幅.随着欧洲情势的发展,5月迄今该指数累计下挫8.5%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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