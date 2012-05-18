〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,连跌第三周

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透纽约5月18日电---美国原油期货周五收低,连跌第三周,因希腊及西班牙债务问题令投资人仍聚焦对欧元区经济的忧虑.
原油期货承压,此前有消息称,欧洲官员正为希腊退出欧元区准备应急计划,且之前穆迪下调西班牙16家银行评级.
数据显示中国4月房价同比连跌第二个月,也扶助压低油价.
投资者在6月布兰特原油合约及6月美国原油期权本周到期后调整仓位,以及在周末八国集团会议前持谨慎态度限制了油价跌幅,令市场交投更震荡,交易商和分析师说.
纽约商业期货交易所(NYMEX)6月原油期货CLc1连跌六个交易日,下跌1.08美元,结算价报每桶91.48美元,盘中下挫至91.08美元,此为11月3日来最低.
本周美国原油跌4.84%.连跌三周共计下跌12.82%,录得2011年8月14日当周以来最大三周百分比跌幅.
7月布兰特原油LCOc1下滑0.35美元,结算价报每桶107.14美元,盘中跌至2012年低位106.40,此为去年12月21日以来日内最低价.本周该合约跌3.7%,连跌三周累计跌10.59%,为2011年5月20日当周来最大三周百分比跌幅.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。