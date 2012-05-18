〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,连跌第三周

路透纽约5月18日电---美国原油期货周五收低,连跌第三周,因希腊及西班牙债务问题令投资人仍聚焦对欧元区经济的忧虑.

原油期货承压,此前有消息称,欧洲官员正为希腊退出欧元区准备应急计划,且之前穆迪下调西班牙16家银行评级.

数据显示中国4月房价同比连跌第二个月,也扶助压低油价.

投资者在6月布兰特原油合约及6月美国原油期权本周到期后调整仓位,以及在周末八国集团会议前持谨慎态度限制了油价跌幅,令市场交投更震荡,交易商和分析师说.

纽约商业期货交易所(NYMEX)6月原油期货CLc1连跌六个交易日,下跌1.08美元,结算价报每桶91.48美元,盘中下挫至91.08美元,此为11月3日来最低.

本周美国原油跌4.84%.连跌三周共计下跌12.82%,录得2011年8月14日当周以来最大三周百分比跌幅.

7月布兰特原油LCOc1下滑0.35美元,结算价报每桶107.14美元,盘中跌至2012年低位106.40,此为去年12月21日以来日内最低价.本周该合约跌3.7%,连跌三周累计跌10.59%,为2011年5月20日当周来最大三周百分比跌幅.(完)