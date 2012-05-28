〔路透专访〕中国经济下行趋势难止,短期刺激政策效果有限--专家

* 经济下行远未停止,二季度"破8"可能性很大

* 短期刺激政策或能让跌幅放缓,但难改下行趋势

* 出路在于加快结构调整,并配合大规模城镇化

作者 沈燕

路透北京5月28日电---正在下行的中国经济前景如何?国家发改委下属中国宏观经济学会副会长兼秘书长王建就认为,下行远未停止,因多年的经济结构失衡导致中国经济2007年下半年就处于下行通道中,目前探底也没有结束,预计二季度经济增速破八的可能性很大.

他在接受路透的电话专访时并称,由于经济的下行趋势并没有改变,眼下出台诸多短期刺激政策效果有限,最多是将下跌步伐放缓,但扭转不了下行的大趋势;最根本的解决之道是经济结构调整和开展大规模城镇化.

"中国不可能再出台08年那样的大手笔刺激政策,宏观调控的刺激办法只有一时之效,解决不了根本问题."王建不无忧虑地称,"象刺激节能家电产品消费,08年已经用过,刺激多了就不灵."

鉴于对中国经济下行的忧虑,中国近期明确提出将稳增长放至重要位置,并出台一系列加快投资和刺激消费的政策,包括促进节能家电等产品消费的政策补贴措施,中央财政安排363亿元,用于推广节能家电、高效照明、节能汽车和高效电机四大类产品.预计将拉动消费需求约4,500亿元人民币.[ID:nSB1554520]

王建认为,目前制约中国经济的最大因素是因产能过剩导致的需求萎缩,而这种萎缩不是靠刺激政策就能激发的,即使再降存准、降息,因为没有市场,产能过剩,企业没有投资的热情并采取慎贷,"银根放松了也没有用."

一直对中国经济满怀忧虑的王建早在两年前就预计,中国经济自2011年开始,会沿着9、8、7的曲线逐年下滑,并预言中国经济将在2012年面临内外需紧缩双碰头的情况;而2013年的日子也不会好过.

眼下的经济形势更让他坚定了自己的预判.他指出,中国经济的下行早在2007年就开始,08年美国次贷危机导致外需疲弱,只是加剧了中国经济下行的速度,其后中国政府两年4万亿的投资及一系列刺激经济的政策让下跌的过程有所放慢,却没有改变下行的趋势.

(欲参看中国GDP相关数据,请点选"中国已公布经济指标[ID:nSB1568754]")

他表示,年初政府主动下调GDP的增长目标至7.5%,显然决策层也意识到经济下行并预留了空间,但因今年中国面临十八大新一届领导人选举,政治周期稳定至上,注定各方面都很难有大的改革动作.

"如果国际上没有出现大问题,现有的稳增长政策只会让跌速减缓,而要真正摆脱跌势,必须有经济结构调整的配合和大规模的城镇化,才能刺激释放庞大的内需,但目前这方面似乎没有看到有实质性进展."王建称.

他进一步指出,大规模的城镇化建设是一个很庞大系统的工程,需要各方面的配套和总体设计安排,尽管中国目前公布的城镇化率约50%,但无论是城市规划,人员安排等各方面看并不是真正意义上的城镇化.

中国政府今年初设定的工作目标是:积极稳妥推进城镇化,届2012年末全国城镇化率预期达到52.07%,提高0.8个百分点.

受内外需不振及投资下滑拖累,中国4月进口增速接近零,工业增幅骤减至个位数,为2009年5月来最低;社会消费品零售总额亦创2006年11月以来新低[ID:nSB1540574].(完)