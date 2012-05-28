《中国债券市场每日交易备忘》--5月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国鄂武商( 000501.SZ )3亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 都江堰兴市投资公司5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承 河南中小企业3.6亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AA),国家开发银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 国家开发银行200亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债120224,基本利差0.72% 西子电梯集团8亿元一年期短融041269013,票面利率5.20% 安东石油技术集团3亿元三年期中票1282175,票面利率6.59% ============================================================================== 三、缴款: 财政部344.4亿元10年期固息国债120009,票面利率3.36% 杨凌现代农业开发集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280157,票面利率7.60% 天津药业集团2亿元一年期短融 泰州口岸船舶公司3亿元一年期短融 天津大沽化工公司4亿元三年期中票 浙江交通投资集团30亿元七年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 宝钢股份( 600019.SS )50亿元三年期中票0982075到期兑付,票面利率2.66% 南通四建集团2.5亿元一年期短融1181258到期兑付,票面利率5.20% 陕西煤业化工集团25亿元一年期短融1181259到期兑付,票面利率4.47% 长航油运600087.SS10亿元10年期浮息债(一年定存基准)048005付息,基本利差2.00% 建设银行( 601939.SS )26.7亿元A级浮息(七天回购基准)资产支持证券05310110付息,基本利差1.10% 建行( 0939.HK )2.04亿元B级浮息(七天回购基准)资产支持证券05310120付息,基本利差1.70% 建行0.53亿元C级浮息(七天回购基准)资产支持证券05310130付息,基本利差2.80% 建行0.91亿元S级固息资产支持证券05310140付息,票面利率90% 建行35.82亿元A级浮息(一年定存基准)资产支持证券0731011付息,基本利差0.90% 建行3.56亿元B级浮息(一年定存基准)资产支持证券0731012付息,基本利差2.20% 建行0.82亿元C级浮息(一年定存基准)资产支持证券0731013付息,基本利差5.88% 深发展( 000001.SZ )15亿元15年期发行人选择权(10+5)混合资本债091601付息,票面利率5.70% 山东黄金集团10亿元五年期固息债098094付息,票面利率4.60% 上海电气集团20亿元五年期中票0982074付息,票面利率3.74% 焦作煤业集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080067付息,票面利率5.18% 广州凯得控股17亿元五年期中票1082103付息,票面利率4.93% 财政部300亿元50年期固息国债110012付息,票面利率4.48% 华润总公司30亿元10年期固息债058006付息,票面利率5.05% 财政部240亿元15年期固息国债080023付息,票面利率3.62% 浙商银行12亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092002付息,票面利率5.00% 中国石油( 601857.SS )( 0857.HK )150亿元五年期中票0982076付息,票面利率3.35% 大连港( 601880.SS )( 2880.HK )15亿元五年期中票0982077付息,票面利率4.28% 财政部283.1亿元七年期固息国债100015付息,票面利率2.83% 华融金融租赁公司5亿元三年期固息金融债1022001付息,票面利率3.86% 华融金融租赁公司5亿元五年期固息金融债1022002付息,票面利率4.60% 首都农业集团10亿元三年期中票1182170付息,票面利率5.29% 中信银行( 601998.SS )50亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1012001付息,票面利率4.00% 中信银行( 0998.HK )115亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1012002付息,票面利率4.30% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国经济下行压力增大,从企业利润数据上即可窥见一斑.国家统计局周日公布数据显示, 1-4月全国规模以上工业企业实现利润延续下降,同比减少1.6%,降幅较1-3月放大.[ID:nSB8538512] --为实现稳增长目标,中国正加快重大项目审批速度.国家发改委近日核准了首钢迁钢、广东 湛江和广西防城港等一批重大钢铁建设项目,总投资超过千亿元人民币.[ID:nSB8538887]  --国家统计局6/9公布5月工业品价格指数(PPI) (4月-0.7%) 5月居民消费价格指数(CPI) (4月3.4%) 1-5月固定资产投资 (1-4月20.2%) 5月社会消费品零售总额 (4月14.1%) 5月工业增加值 (4月9.3%) 5月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关6/10公布5月进出口贸易数据 (4月贸易顺差184.2亿美元) 国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 边竞; 审校 曹巍浩