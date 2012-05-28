欧盟四名官员将构想欧洲未来方向

南非汇市：兰特回落，因美元在一批乐观经济数据出炉后反弹
1615 GMT，兰特兑美元下跌0.43%，报12.9800兰特，随着美元收复部分失地，兰特从盘中高位12.9000有所回落。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔5月24日电---欧盟领导人给予四位最具影响力的官员略超过一个月的时间，来构想欧元区一体化更清晰的路线，以令选民和市场相信欧元仍有后劲。
这四位官员是：欧盟委员会主席巴罗佐、欧洲央行行长德拉吉、欧元集团主席容克和欧洲理事会主席范龙佩，他们需要指明欧洲未来的方向。
“我们到了欧洲一体化进程需要勇敢政治想象力才能继续下去的地步，”德拉吉周四在一个欧盟峰会后表示。该峰会达成需要团结和增长的共识，但是没有达成细节和协议。
这四人将在6月28-29日的欧盟峰会上做报告。
“背后的逻辑是，市场和全球伙伴认为很难明白我们每天在干什么，因为他们不确定欧盟的长期方向，”一名欧元区高级官员表示。
“需要向民众、市场和全球伙伴给出方向和战略目标。”
希腊民众反对财政紧缩和改革，导致该国有退出欧元区的风险，令一些投资者怀疑欧元区是否能继续存在。
欧元区领导人在主权债务危机爆发伊始即反复强调对欧元的承诺，但是很多投资者仍存疑虑，因欧元区内部对如何应对危机存在分歧。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
1615 GMT，兰特兑美元下跌0.43%，报12.9800兰特，随着美元收复部分失地，兰特从盘中高位12.9000有所回落。
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欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选