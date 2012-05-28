更正:〔路透专访〕葡萄牙反对党领袖希望该国延后达成预算目标(5月25日)

(更正:因译文有误,内文第一段应为"葡萄牙"不惜一切代价执行撙节措施的政策是错误的,非"西班牙".)

路透里斯本5月25日电---葡萄牙反对党-社会党领导人Antonio Jose Seguro表示,葡萄牙"不惜一切代价执行撙节措施"的政策是错误的,完成780亿欧元救助计划所设定的预算削减目标,至少还多需要一年的时间.

Antonio Jose Seguro警告,欧洲必需立即找到帮助欧元区最弱国家的办法,不过他表示,即便是希腊退出欧元区,葡萄牙也将留在欧元区.(完)