更正:〔路透专访〕葡萄牙反对党领袖希望该国延后达成预算目标(5月25日)

纽约期市：期棉连续第三日下跌，因出现技术性卖盘
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
(更正:因译文有误,内文第一段应为"葡萄牙"不惜一切代价执行撙节措施的政策是错误的,非"西班牙".)
路透里斯本5月25日电---葡萄牙反对党-社会党领导人Antonio Jose Seguro表示,葡萄牙"不惜一切代价执行撙节措施"的政策是错误的,完成780亿欧元救助计划所设定的预算削减目标,至少还多需要一年的时间.
Antonio Jose Seguro警告,欧洲必需立即找到帮助欧元区最弱国家的办法,不过他表示,即便是希腊退出欧元区,葡萄牙也将留在欧元区.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。
路透纽约/伦敦2月16日 - 金价周四上涨，因美元下跌，结束十日连涨的势态，投资者把握机会买入黄金，以对冲欧美政治不确定性。