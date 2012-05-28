中国对美国人权报告予以回击

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月25日电---中国周五对美国国务院的年度人权报告予以回击，称只有中国人才有资格评价该国在人权领域取得的成绩。

当问及美国人权报告涉及对中国的批评时，中国外交部发言人洪磊谴责其充满偏见。

他在例行的新闻发布会上表示，该报告涉华部分充满偏见、无视事实、颠倒黑白，对别国说三道四。

洪磊表示，中国的人权努力已取得成效，全世界有目共睹。中国人民自己对本国人权状况才最有发言权。

他说：“人权问题没有最好，只有更好。”

洪磊表示，各国可以就人权问题平等对话，增进了解，但绝不应该作为干预别国内政的工具，中方希望美国停止人权问题上的错误做法及思维｡（完）