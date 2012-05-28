(重温稿)〔台湾货币市场〕短率持于区间,下周资金需求高峰料能平稳度过

* 银行资金多寡略有不均

* 短率稳定市况安静

* 周五发票量略高

记者 林妙容

路透台北5月25日电---台湾银行间短率周五持于近来水准.尽管时序愈发接近月底,但银行本周来谨慎以对,加上央行透过公开操作适时保持市场资金活水,银行间资金多寡虽略有不均,但整体市况平稳,短率亦不致波动过大.

银行资金调度人士指出,尽管下周二(29日)央行存单到期仅有3亿台币,恐陷入无资金可调的窘境,但多数银行均已提前备战,透过短票及其他资金落点的安排,让当日资金需求降至最低.除非企业缴税走钱金额庞大,否则料仍能平稳度过,短率扬升幅度应有限.

"企业不会等到最后一天才缴税,这时候就看他们走钱的状况."一位本地银行资金调度人士说.

市场人士认为,今日市况相对安静,外资因台股欠佳不见大量汇入,外商银欠缺闲置资金,本地银行资金状况趋于稳定,供需有序.且以去年资料来看,5月营所税及综所税合计约在1,200亿台币左右,对市场影响有限,6月才进入真正的缴税高峰期.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.513%,上日在0.514%;区间在0.388-0.72%,上日在0.388-0.71%.

一周(2-7天)拆款区间在0.495-0.76%,上日在0.506-0.75%.

据财政部资料,去年5月营利事业所得税实征净额为897亿台币,综合所得税为316亿台币,去年6月则分别为1,396亿及1,135亿台币.

**短票利率持于高档**

短票方面,票券商表示,周五例行发票量增加,但因企业多选在下周缴税需求浮现时才发行短票,今日发票量没有以往周五大幅增加的景况,票券商资金压力虽然稍减,但银行对利率有一定要求,令短票利率持于高档.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.86-0.88%,上日区间在0.86-0.87%.较短一周左右成交见0.84-0.86%.

台湾央行今日存单到期金额1,198.5亿台币,共发行1,135.3亿台币存单,存单发行余额减少63.2亿.本周定期存单发行余额净增26.8亿台币.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期总额为1兆432.3亿台币,分别为周一2,943.5亿,周二3亿,周三3,290.5亿,周四120亿及周五4,075.3亿.

拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为443亿台币;至周日,累计超额准备为2,386亿台币,加计前期1%的超额准备为3,158亿台币.

**公债RP利率大致持平**

债市同业附买回(RP)利率大致持平,今日见大型寿险自市场抽离资金,加之上日公债交割的紧缩效果仍余波荡漾,令市场资金水位分配不均.

资金调度人士表示,随着月底例行资金需求逐步浮现,预料下周市况将更加紧张,RP公债利率可能走高1-2个基点;不过,海内外利空消息不断,料央行将适度调控以维持市场适度宽松,加之银行已提前回补积数,RP利率应不至于大幅上扬.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相差不大.

交易商统计,因下周四(31日)有长荣航(2618.TW)公司债交割,金额为65亿台币,预料后半周将达到资金需求高峰.(完)