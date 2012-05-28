(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的5月21日-25日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周震荡下跌,尤其后半周随中间价大幅下行,即期汇价一度创逾 五个月来低点.受欧债纡困艰难拖累,欧元表现疲弱不堪,客户更偏好持有美元资产,人民币兑 欧元更创出近10年新高.但不排除欧元短线或会技术性反弹,届时亦有望提振人民币市况.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国央行年内第二次下调存准率后资金更趋宽松,回购利率震荡回落.而央行为调节短期资 金供给,公开市场亦连续两周净回笼合计达1,420亿元人民币. 业内人士指出,当前经济基本面不佳,经济回暖需要营造宽松货币环境,预计资金充裕在未 来很长一段时间内将成常态,而公开市场将主要关注短期资金面波动,并更为重视平衡流动性 在各时间段的分布.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市收益率当周前稳后跌,总体跌幅较大.欧洲政经困局看不到尽头,国内经济短期 亦难见底,政策微调预期升温,加之资金面宽松配合,周三起现券得以全线走暖.然降存准后利 好因素反映已多,获利回吐压力持续存在.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周延续跌势,但幅度较上周明显收窄.货币市场利率走低、信贷投放不 足及其背后存在的结构性矛盾,使得银行对于票据资产依然是亲睐有加.目前票据转贴六个月 期年息在4.6%左右,较上周下滑约20个基点(bp).但因为资金价格已跌至相对低位,且下周临近 月末,预计票据转贴利率跌势会进一步放缓,转而进入盘整阶段.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周先扬后抑,连续第三周下跌且累计跌幅为0.5%,尽管有总理关于稳增长的 利好言论,但外围局势不确定,加之国内经济增长和政策前景不明朗,令沪综指跌破半年线,短线 料维持震荡格局,2,300点附近或有支撑.[.SSCN] 期市: --沪铜当周暂获企稳,尽管欧债危机阴霾不散且中国经济显示疲态,但此前中国总理温家宝强 调要把稳增长放在更加重要的位置,投资者预期将有更多宽松政策出台,且有关中国将加快推 进基建投资项目的报导亦激励了市场买气.沪铜主要合约SCFc3周五收报55,610元,较上周微 涨90元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周略跌,因有关希腊及欧元区的疑虑持续主导市场;此前欧盟峰会也没有达成太 多控制欧债危机的实际措施.另一方面,纽约联邦储备银行总裁杜德利表示,美联储目前不需出 台进一步举措刺激经济复苏.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五收报320.76元,较上周 跌1.23元;期金主要合约SHAUZ2收报321.74元,较上周跌1.45元.(完) --整理 冉莹/刘昕/周晓峰/宿泱韫/曹巍浩; 审校 丁淑琴