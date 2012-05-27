(重温稿)〔美国债市〕公债价格上涨,因欧洲忧虑引燃避险买盘

* 加泰罗尼亚自治区要求融资援助引发了对西班牙的忧虑

* 指标公债收益率本周小升

* 希腊大选和美联储刺激举措或令6月走势动荡

路透纽约5月25日电---美国公债价格周五上涨,因为对希腊可能退出欧元区的忧虑助燃对美债的避险买盘.投资者正在为下月可能的动荡走势做准备.

人们对希腊即将进行的大选,以及对银行业压力蔓延至西班牙等欧元区国家感到紧张.这种紧张情绪推低指标10年期美债收益率(殖利率)接近至少60年的最低位.

西班牙最富裕的加泰罗尼亚(Catalonia)自治区周五称,该区需要中央政府提供债务融资援助.此言一出,令上述忧虑进一步加剧.

"本周是多事之秋的一周,期间我们看到多个事件影响股市和债市的走势,但最终对未来走势将如何,我们依然所知寥寥,"Morgan Keegan固定收益资本市场的主管Kevin Giddis表示.

"西班牙在因应自身债务危机的过程中,持续竭力提高以有效且有用的方式涉足资本市场的能力.这令全球投资者变得更加紧张,因此风险厌恶情绪渐浓."

"我视此为对债市有确切正面影响,对股市有负面影响的因素,这或许也正是当前交易模式的症结所在."

指标10年期美债US10YT=RR价格周五上涨11/32,收益率报1.75%,低于周四尾盘的1.78%,但稍稍高于一周前的1.72%.

本周收益率呈现相对区间波动的态势,指标公债收益率录得10周来首个周度上升.然而,收益率距离9月所及1.67%仍不远,该水准为至少60年来的最低位.

美国公债市场周五提早在1800 GMT收市.之后将迎来三天小长假周末.

交易商预计6月市场交投震荡.希腊将于6月17日举行大选,美国联邦储备理事会(美联储, FED)预计将暗示是否会执行进一步刺激政策,因其当前名为"扭转操作"的计划将在6月底到期.

"整个下月都很关键,"法国兴业银行驻纽约美国利率策略部主管Fidelio Tata表示.

有关未来市场波动性增加的预期,使得成交量较低,多数投资者担心受大幅涨跌波及,故选择观望.

"除非市场人士对于未来情况的感觉有所好转,否则成交量仍将保持在低位,"Tata称.

下周交易商们将关注部分重要的美国经济数据,其中包括周五的就业报告.交易商将获得有关经济是否走弱的信号,借此推断美联储是否会宣布新的公债购买计划.

"若数据疲弱,人们将会十分担忧,"法国巴黎银行驻纽约利率策略师Suvrat Prakash称.他并表示,"如果欧洲有下档风险,且就业数据再度疲弱,这就为再推QE3或是延长扭转操作创造了绝佳的条件."

投资者亦猜测美联储是否会推出第三轮量化宽松.

5月非农就业岗位预计将增加15万个.下周四的数据预计将显示,美国第一季国内生产总值(GDP)成长2%.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-30/32 (+01/32) 0.289

五年期公债US5YT=RR 99-11/32 (+04/32) 0.762

10年期公债US10YT=RR 100-02/32 (+11/32) 1.745

30年期公债US30YT=RR 103-02/32 (+19/32) 2.847(完)

--编译 兰秀娟/洪曦;审校 利棣儿母红

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