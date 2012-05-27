〔货币市场〕一般抵押品回购利率续涨,因美国公债标售将进行结算

路透纽约5月25日电---一般抵押品回购利率周五续涨,之后将迎来长周末;周四回购利率走高,归因于本周美国财政部债券标售结算.

一般抵押品回购利率报在约23个基点,受到多重因素影响,其中包括周末融资需求及月末临近.

汤森路透旗下IFR的市场分析师Rosemary Briggen称,美国财政部本周标售了990亿美元两年、五年及七年期公债,5月31日进行结算料使得一般抵押品回购利率维持高位.

三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)维持稳定,连续第七个交易日持于0.46685%.

欧元区银行间拆借利率周五进一步走低,受助于欧洲央行三年期融资操作,且市场预期因欧元区经济疲弱,该央行未来数月将不得不降息.

周四出炉的经济数据逊于预期,促使分析师调整对欧央行利率决定的预测.许多分析师目前预计,未来几个月至少降息25个基点,最快可能在下月.

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=从0.677%降至0.675%.

三个月期欧元LiborEUR3MFSR=亦延续近期跌势,触及2010年4月以来最低点0.60164%.

六个月期Euribor利率EURIBOR6MD=也触及两年低点,从0.960%下滑至0.956%.一年期Euribor利率EURIBOR1YD=从1.250%降至1.246%.

一周期Euribor利率EURIBORSWD=持平于0.318%,徘徊在历史低位附近;隔夜Euribor利率EONIA=维持在0.335%.(完)