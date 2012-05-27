〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连跌第四日,因船运需求仍低迷

路透5月25日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第四天下跌,因对较大型船舶的货运需求维持疲弱.

波罗的海乾散货运价指数下跌24点,至1,034点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

该指数自上周来已经累计下跌逾9%,今年至今下挫超过40%,部分因为全球经济低迷.

一段时间来,船只供应增长速度超过商品需求增速,料在未来数月抑制乾散货运价上涨.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌33点至1,424点,日均获利降低421美元至6,426美元,为连续第六天下降.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.

铁矿石船运约占到大型海岬型船舶海运量的三分之一,经纪商称,铁矿石价格走势仍是亁散货运输的主要影响因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下挫4%或47点,至1,083点;日均获利连续第五天下滑,跌377美元至8,633美元,上周五以来已累计跌去15%.(完)