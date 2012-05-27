《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月25日

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 53.31 -0.06 -0.11 1156144
搜狐 (SOHU.O) 43.84 -0.56 -1.26 214168
网易 (NTES.O) 57.26 -0.66 -1.14 185873
百度 (BIDU.O) 117.59 -0.67 -0.57 2590391
亚信科技 ASIA.O 10.92 -0.13 -1.18 272826
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.98 +0.02 +0.14 1041049
联电 (UMC.N) 2.20 +0.00 +0.00 248157
日月光 (ASX.N) 4.53 -0.10 -2.16 151820
矽品精密 (SPIL.O) 4.94 -0.03 -0.60 2192636
和信超媒体 (GIGM.O) 1.15 +0.03 +2.68 37569
友达 (AUO.N) 3.94 +0.00 +0.00 130000
中华电信 (CHT.N) 30.48 -0.14 -0.46 136895
台湾国际航电 (GRMN.O) 43.19 -0.53 -1.21 438526
香港
中国移动 (CHL.N) 50.99 +0.00 +0.00 210383
中国联通 (CHU.N) 14.22 -0.39 -2.67 329497
中国电信 (CHA.N) 46.07 -0.48 -1.03 20074
中芯国际 (SMI.N) 1.90 -0.10 -5.00 45416
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.63 -0.02 -0.55 18604
(完)
--整理 张涛
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。