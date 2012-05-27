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亚洲 | 2012年 5月 27日 星期日 10:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月25日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 53.31 -0.06 -0.11 1156144

搜狐 (SOHU.O) 43.84 -0.56 -1.26 214168

网易 (NTES.O) 57.26 -0.66 -1.14 185873

百度 (BIDU.O) 117.59 -0.67 -0.57 2590391

亚信科技 ASIA.O 10.92 -0.13 -1.18 272826

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.98 +0.02 +0.14 1041049

联电 (UMC.N) 2.20 +0.00 +0.00 248157

日月光 (ASX.N) 4.53 -0.10 -2.16 151820

矽品精密 (SPIL.O) 4.94 -0.03 -0.60 2192636

和信超媒体 (GIGM.O) 1.15 +0.03 +2.68 37569

友达 (AUO.N) 3.94 +0.00 +0.00 130000

中华电信 (CHT.N) 30.48 -0.14 -0.46 136895

台湾国际航电 (GRMN.O) 43.19 -0.53 -1.21 438526

香港

中国移动 (CHL.N) 50.99 +0.00 +0.00 210383

中国联通 (CHU.N) 14.22 -0.39 -2.67 329497

中国电信 (CHA.N) 46.07 -0.48 -1.03 20074

中芯国际 (SMI.N) 1.90 -0.10 -5.00 45416

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.63 -0.02 -0.55 18604

(完)

--整理 张涛

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