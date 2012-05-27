〔全球汇市〕5月22日止当周投机客的美元多仓触及四年高位--CFTC

路透纽约5月25日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位,达到至少2008年中期以来最高规模.

5月22日止当周,美元净多头仓位从之前一周的285.2亿美元升至351.4亿美元.

欧元净空头仓位升至纪录高位195,361口,前一周为173,869口.

欧元最近几周遭抛售,因围绕西班牙银行体系和希腊政局混乱的担忧,令市场怀疑欧洲能否坚持实施对解决欧债危机至关重要的节支计划.

欧元/美元周五曾跌至2010年7月以来最低点1.2495美元.

做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

5月22日当周 5月15日当周

多头仓位 20,483 17,455

空头仓位 38,498 51,770

净仓位 -18,015 -34,315

欧元(125,000欧元为1口)

5月22日当周 5月15日当周

多头仓位 34,714 38,475

空头仓位 230,075 212,344

净仓位 -195,361 -173,869

英镑(62,500英镑为1口)

5月22日当周 5月15日当周

多头仓位 40,842 57,471

空头仓位 29,502 32,450

净仓位 11,340 25,021

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

5月22日当周 5月15日当周

多头仓位 4,901 6,127

空头仓位 39,752 32,821

净仓位 -34,851 -26,694

加元(100,000加元为1口)

5月22日当周 5月15日当周

多头仓位 57,577 66,286

空头仓位 19,022 15,281

净仓位 38,555 51,005

澳元(100,000澳元为1口)

5月22日当周 5月15日当周

多头仓位 29,999 51,066

空头仓位 46,897 46,332

净仓位 -16,898 4,734

(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]