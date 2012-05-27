〔全球汇市〕5月22日止当周投机客的美元多仓触及四年高位--CFTC

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透纽约5月25日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位,达到至少2008年中期以来最高规模.
5月22日止当周,美元净多头仓位从之前一周的285.2亿美元升至351.4亿美元.
欧元净空头仓位升至纪录高位195,361口,前一周为173,869口.
欧元最近几周遭抛售,因围绕西班牙银行体系和希腊政局混乱的担忧,令市场怀疑欧洲能否坚持实施对解决欧债危机至关重要的节支计划.
欧元/美元周五曾跌至2010年7月以来最低点1.2495美元.
做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
5月22日当周 5月15日当周
多头仓位 20,483 17,455
空头仓位 38,498 51,770
净仓位 -18,015 -34,315
欧元(125,000欧元为1口)
5月22日当周 5月15日当周
多头仓位 34,714 38,475
空头仓位 230,075 212,344
净仓位 -195,361 -173,869
英镑(62,500英镑为1口)
5月22日当周 5月15日当周
多头仓位 40,842 57,471
空头仓位 29,502 32,450
净仓位 11,340 25,021
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
5月22日当周 5月15日当周
多头仓位 4,901 6,127
空头仓位 39,752 32,821
净仓位 -34,851 -26,694
加元(100,000加元为1口)
5月22日当周 5月15日当周
多头仓位 57,577 66,286
空头仓位 19,022 15,281
净仓位 38,555 51,005
澳元(100,000澳元为1口)
5月22日当周 5月15日当周
多头仓位 29,999 51,066
空头仓位 46,897 46,332
净仓位 -16,898 4,734
(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
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