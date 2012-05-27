(重温稿)〔纽约汇市〕欧元/美元跌至两年低位附近,因担忧欧债危机蔓延(更新版)

(新增文末汇率表格)

* 西班牙加泰罗尼亚自治区要求援助引燃蔓延忧虑

* 希腊不确定性令人气持续偏空

路透纽约5月25日电---欧元兑美元周五跌至两年低位附近,受累于人们担忧希腊可能退出欧元区,以及其他债务高企国亦可能退出.

西班牙最富裕的加泰罗尼亚(Catalonia)自治区称该区今年需要中央政府提供援助来对债务进行再融资.这是打压欧元的最新消息.欧元恐将录得五个月来最差周度表现.

加泰罗尼亚的请求对各个金融市场造成影响.西班牙和意大利公债下跌,股市下滑,以及美国原油期货转向平盘下方.

"有关加泰罗尼亚消息的影响巨大,因为这暗示西班牙政府可能不得不承担更多债务,而该国政府负担不起,"Westpac Securities高级外汇策略师Richard Franulovich表示.

"似乎所有买入的欧元都需要再卖出.目前,一切都是关于危机蔓延,"他补充道.

路透数据显示,纽约下午的交易中,欧元兑美元EUR=下滑0.2%,报1.25116美元,稍早曾跌至1.2495美元的近两年低位,跌穿了1.25美元处的重要选择权界限.

欧元兑美元本月迄今已累计下跌5.5%,而且恐将连续第四周走低,这令测试2010年低位1.1875美元的可能性上升.本周欧元兑美元累计下跌2.1%,使欧元可能录得去年12月中旬以来最差周度表现.

在希腊大选没有一个政党压倒性胜出使该国处于破产边缘及可能退出欧元区后,宏观基金和机构投资者加大对欧元的卖盘.

"我认为市场并未准备好应对希腊退出欧元区,"摩根士丹利外汇研究部执行董事Gabriel de Kock说.

"人人都说希腊将会退出欧元区,但如果真是如此,欧洲将采取非常规行动以避免危机扩散,希腊退出欧元区可能很快导致爱尔兰,西班牙和葡萄牙也离开.所以人们还未有准备好."

投资人也忧虑西班牙银行业体质,欧元区出现深度及具损害性经济滑坡的可能性,及当局缺乏任何激进的政策措施来解决不断升级的债务危机.

西班牙银行Bankia(BKIA.MC)可能向政府请求逾150亿欧元的援助.

许多策略师预期欧元卖盘将持续至下周,尽管大规模空头仓位将令动能放缓.

期权市场很好地反映投资人的紧张情绪,欧元/美元一个月隐含波动率EUR1MO=连续第二天触及13.13%,最后报12.15%,远高于其50天移动均值.

Faros Trading董事总经理Brad Bechtel说,围绕希腊的不确定性很可能继续令交投震荡及难以预测.

"总的来说,人们更倾向于作空欧元或作多波动率,但同时,如果行动过度,则会出现目前的状况,"Bechtel说,"那么,很快就反弹2-3%.迫使人们成为短线交易商,投机客,而不是投资者."

美元兑日圆JPY=升0.1%,至79.63日圆,受日本进口商及投资人在美国长周末假期前轧平部位支持.交易商说,在大约80.00日圆的卖盘将限制美元的进一步涨势.

周一美国因阵亡将士纪念日休市一天.

欧元兑瑞郎EURCHF=持平在1.2008瑞郎,周四跳升至1.2075瑞郎,为3月中来最高位,当时市场传闻瑞士政府正准备征收存款税,且传言瑞士央行对欧元/瑞郎实施多头逼空.

交易商说,过去几周瑞士央行一直买入欧元以保卫1.20瑞郎的下限,尽管一些投资人仍透过期权市场对一旦欧元区危机升级,欧元将在未来几日跌穿1.20瑞郎的预期增加押注.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2515 1.2535 -0.16 -3.32 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.65 79.56 +0.11 +3.52 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 99.72 99.73 -0.01 +0.16 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9593 0.9578 +0.16 +2.31 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5659 1.5669 -0.06 +0.80 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0292 1.0262 +0.29 +0.97 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9754 0.9765 -0.11 -4.61 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2012 1.2008 +0.03 -1.09 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7987 0.7997 -0.13 -4.11 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7529 0.7542 -0.17 -3.28 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 6.0114 6.0259 -0.24 +0.58 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5314 7.5525 -0.28 -2.67 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 7.1704 7.1829 -0.17 +4.10 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9802 9.0054 -0.28 +0.75 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 兰秀娟/利棣儿;审校 母红

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