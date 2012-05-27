《全球主要央行会议预告》--2012年5-12月

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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以下为全球主要央行在2012年的议息会议及其它重要声明的日程安排.
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
6月19日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
6月20日--美联储FOMC宣布利率决定.
7月31日--美联储FOMC宣布利率决定.
9月12日--美联储FOMC宣布利率决定.
10月23日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
10月24日--美联储FOMC宣布利率决定.
12月11日--美联储FOMC宣布利率决定.
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欧洲央行(ECB)--若未注明,会议地点均为法兰克福
6月6日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
6月20日--管理委员会和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至6月21日).
7月5日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
7月19日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
8月2日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
9月6日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
9月19日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至9月20日).
10月4日--卢布尔雅那-管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
10月18日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
11月08日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
11月22日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
12月06日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
12月19日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至12月20日).
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日本央行
6月14日--货币政策会议(至6月15日).
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英国央行
6月6日--货币政策会议(至6月7日).
6月7日--公布利率决定.
7月4日--货币政策会议(至7月5日).
7月5日--公布利率决定.
8月1日--货币政策会议(至8月2日).
8月2日--公布利率决定.
9月5日--货币政策会议(至9月6日).
9月6日--公布利率决定.
10月3日--货币政策会议(至10月4日).
10月4日--公布利率决定.
11月7日--货币政策会议(至11月8日).
11月8日--公布利率决定.
12月5日--货币政策会议(至12月6日).
12月6日--公布利率决定.
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加拿大央行
6月5日--公布指标利率决定.
7月17日--公布指标利率决定.
9月5日--公布指标利率决定.
10月23日--公布指标利率决定.
12月4日--公布指标利率决定.
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瑞士央行
6月14日--货币政策评估.
9月13日--货币政策评估.
12月13日--货币政策评估.
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澳洲央行
6月5日--召开利率会议.
7月3日--召开利率会议.
8月7日--召开利率会议.
9月4日--召开利率会议.
10月2日--召开利率会议.
11月6日--召开利率会议.
12月4日--召开利率会议.
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新西兰央行
6月14日--公布货币政策声明和指标利率.
7月26日--公布指标利率.
9月13日--公布货币政策声明和指标利率.
10月25日--公布指标利率.
12月6日--公布货币政策声明和指标利率.
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瑞典央行
7月3日--召开货币政策会议(至7月4日).
7月4日--公布利率决定.
9月5日--召开货币政策会议(至9月6日).
9月6日--公布利率决定.
10月24日--召开货币政策会议(至10月25日).
10月25日--公布利率决定.
12月17日--召开货币政策会议(至12月18日).
12月18日--公布利率决定.
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挪威央行
6月20日--货币政策会议.
8月29日--货币政策会议.
10月31日--货币政策会议.
12月19日--货币政策会议.
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议,以决定重贴现率.
具体会议日期将在开会前前几天公布.
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注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 王兴亚;审校 张涛
央行相关消息..................................[CEN-CMN]
全球主要央行会议预告..........................[CEN/CN\]
全球主要国家及地区最新指标利率一览表........[KEYINT/CN]
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告.....................[EMRG/CN\]
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。