《美股一周展望》美国经济数据以及欧洲情势将为股市奠定基调

路透纽约5月25日电---投资者下周将密切关注美国重要经济报告以及希腊退出欧元区的可能性,而后者可能在未来几周持续拖累股市.

欧元区多国政府已准备应变计划,以防希腊退出欧元区[ID:nST0521055],在希腊6月17日进行重新选举前,投资者对事态很难有清楚的了解.因此,美国经济数据将为市场所关注.

下周将公布的重要数据包括,消费者信心指数和国内生产总值(GDP)以及周五的5月非农就业报告.关于美国经济是正在丧失动能,抑或只是阶段性疲软,这些数据或提供线索.

美国金融市场周一适逢阵亡将士纪念日假期而休市.

下周,企业面消息料清淡,第一季财报季基本结束.标准普尔500指数.SPX成分股公司中,仅有政府承包商SAIC Inc SAI.N定于下周公布财报.

**欧洲疑虑犹存**

"不管怎样,我们仍会担忧欧洲情势,"纽约Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo说.

"不过,鉴于欧洲两大主要事件不会在几周内发生,因此市场将可能更多聚焦于国内经济及经济数据."

但欧洲将继续备受关注,因该地区任何情势发展都会影响股市.对于欧洲的担忧加剧,加上美国数据疲弱,已经打压标普500指数在5月下挫超过5%.

然而美国股市本周上扬.道琼工业指数.DJI上涨0.7%,标普500指数.SPX扬升1.7%,Nasdaq综合股价指数.IXIC涨2.1%.

随着希腊选举日渐临近,欧洲传出的消息或让投资者紧张不安.

比利时副首相瑞德斯周五表示,若各国央行和企业对希腊退出欧元区不做好准备,将犯下严重的错误.[ID:nSB1569836]

另外,知情人士称,法国银行业者已加快了应对希腊退出欧元区的准备,纷纷拟定应急计划.[ID:nSB1570074]

**良好数据料促使投资者投入股市**

下周任何表明美国经济正摆脱低迷的数据,都可能分散投资者对欧洲的注意力,激励他们投身股市.在近期回落后,股市已显得相对便宜.

分析师指出,标普500指数1,275至1,280点区间是市场可能挑战的关键支撑水准.该区间略低于200日移动均线.

"下档瞄准1,277点.市场将测试该点位,但一旦跌至该水准,将能守住,因场外有大量资金伺机而动,"纽约ICAP Equities常务董事Ken Polcari称.

对投资者而言,另外一线希望或许是美元走强.欧债危机期间,美元一直是投资者的避风港.

美元指数.DXY本月已上扬近5%,一些分析师认为,美元不仅可以帮助股市企稳,或许还会刺激股市走高.

"鉴于主权债违约现在成为可能,欧元以某种形式解体亦有可能,这或许潜在利好美元以及美元计价资产,"瑞银金融服务的投资副总裁兼资深投资组合经理Brad Lipsig表示.

"资本流入将支撑美国地产价格,从而帮助稳定美国银行业,"他说,"在欧洲经济艰困时期,这一切或将有助于支撑美国股市.此种状况引发美国股市上扬,也并非不可想象."(完)